Skaistule tuksnesī. "Miss Polija" piedalīsies 5900 km garā rallijā cauri Dakāras tuksnesim

W ubiegły weekend stężenie inspirujących i pięknych kobiet w jednym miejscu przekraczało wszelkie normy🔥⚡ Mowa o gali finałowej Miss Polonia, a gdy emocje już opadły chcę jeszcze raz pogratulować nowej Miss @karolinabielawska 👑 oraz wszystkim uczestniczkom. Dobrze wiem ile pracy musiałyście włożyć w przygotowania do gali 💋👌🏼😳 8 lat temu, kiedy to ja byłam na Waszym miejscu, niesamowicie to przeżywałam 🙈 Cieszę się, że mogłam być tam z Wami dziewczyny i chociaż trochę Was wspierać 💪🏻 Dziękuje również @mateusz_hladki_ z którym poprowadziłam ten wyjątkowy wieczór oraz dziękuję za zaufanie Ekipie Biura Miss Polonia✨ 90-lecie konkursu to poważna sprawa 😉 Bycie po raz kolejny częścią tego wydarzenia było czystą przyjemnością❤ @miss.polonia 👑

