22.novembrī uzņēmums “Tarkett” – pasaules līderis grīdas segumu ražošanā – RISEBA H2O 6 telpās prezentēja jauno paklājflīžu kolekciju DESSO AirMaster®. Pasākuma laikā bija gan iespējams aplūkot jaunās kolekcijas: “AirMaster Nazca Gold”, “AirMaster Salina Gold”, “AirMaster Tierra Gold”, gan uzzināt par to tapšanu, gan noskaidrot ekspertu viedokli par jauno produktu, kas pamazām ienāk arī Latvijas tirgū.

Pasākumā ar kodolīgu un interesantu priekšlasījumu pazīstamā alergoloģe Signe Puriņa, kura pastāstīja viesiem par to, kā cīnīties ar alerģijām un kāda situācija šajā jomā pašreiz ir Latvijā. Prezentācijas gaitā norisinājās arī jauno arhitektu konkursa fināls (konkursā jaunie arhitekti tika aicināti veidot savu biroja dizaina projektu ar DESSO Airmaster paklājflīzēm). Par finālistiem tika aicināti balsot pasākuma viesi, un par uzvarētāju kļuva studente Paula Kristiāna Kalniņa. Viņa balvā saņēma iespēju doties braucienā uz “Tarkett Desso” rūpnīcu Nīderlandē, lai piedalītos “Circle of Architects 2020”. “Mēs cenšamies atbalstīt studentus, aicinot viņus piedalīties bezmaksas semināros un lekcijās, bet nesen izsludinājām konkursu, kura uzvarētājs varētu doties bezmaksas braucienā uz rūpnīcu un piedalīties starptautiskajā diskusijā, jo sociāla atbildība mums ir ļoti svarīgs aspekts,” pauž Svetlana Lesiņa, Tarkett tirdzniecības pārstāve.

“Iekštelpu gaisa kvalitātei ir būtiska nozīme, jo mūsdienās 90% no sava laika mēs pavadām telpās. Meklējot risinājumu, kā nodrošināt pēc iespējas tīrāku gaisu publiskajās un darba telpās, “Tarkett” eksperti radīja inovāciju – DESSO AirMaster®, t.i., grīdas segumus, kas samazina smalko putekļu daudzumu,” - stāsta Tarkett Latvijas filiāles vadītāja Ļubova Latišenko.

Šīs grīdas unikālās īpašības neļauj no virskārtas atdalīties putekļu daļiņām. Patentētā tehnoloģija balstās uz kombinēto plūksnu, kas savukārt sastāv no biezajām un plānajām šķiedrām. Augsto diegu cilpas sastāv no plānajām šķiedrām (DESSO AirFilters), kas ļauj “noķert” telpā vismazākās putekļu daļiņas (< 10 μm), kur tās tiek aizturētas. Pēc tām putekļi pārvirzās uz biezākajām šķiedrām, kur tie akumulējas, kamēr netiek savākti ar putekļsūcēju. Lai pierādītu DESSO AirMaster unikālu gaisa filtrācijas efektivitāti, Vācijas testēšanas institūta “GUI” neatkarīgajā laboratorijā, kas specializējas uz gaisa kvalitātes analīzi telpā un uz ielas, tika veikta virkne izmēģinājumu.