Lai gan joprojām daudzas slimības nav ārstējamas, Eiropā virmo jaunas idejas, kā tās varētu ārstēt. Eiropas Centrālais, Austrumu un Dienvidu reģioni pēdējā laikā uzrāda talantīgu inovatoru pieaugumu. Piemēram, 2019. gadā “EIT Health” inkubatoru iniciatīvas Wild Card programma , kas izvirza uzņēmējiem specifiskus izaicinājumus, uzrāda, ka 40% pieteikumu tika saņemti no valstīm, kuru spēja radīt inovācijas tiek definēta kā “mērena” vai “pieticīga” (saskaņā ar Eiropas Inovāciju indeksu). Arvien vairāk uzņēmēju nāk no atšķirīgām vidēm, pateicoties iespējām, ko piedāvā tādas organizācijas kā “EIT Health”.

“ EIT Health ” izcilāko Eiropas veselības aprūpes dalībnieku tīkls atbalsta perspektīvu start-up uzņēmumu attīstību un biznesa koncepciju izstrādi, lai līdzās citiem mainītu daudzu ar vecumu saistītu slimību ārstēšanu. 2019. gadā “EIT Health” atbalstīja vairāk nekā 50 perspektīvus start-up uzņēmumus un komandas no šiem Eiropas reģioniem, nodrošinot tiem pieeju mentoriem, apmācības un finansējumu, kā arī pieeju plašam vadošo veselības jomas ekspertu un inovatoru tīklam.

Jaunās tehnoloģijas netiktu īstenotas, ja nebūtu programmas, kas samazina plaisu starp rietumu un austrumu reģioniem. “EIT Health” Reģionālā inovācijas shēma palīdz identificēt, attīstīt, apstiprināt un izvērst plašāk idejas no 13 valstīm: Portugāles, Itālijas, Grieķijas, Ungārijas, Polijas, Slovākijas, Čehijas, Rumānijas, Horvātijas, Slovēnijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas. Programmā ir iekļauti 14 reģionālie centri 13 valstīs visā Austrumeiropā, Centrālajā un Dienvideiropā. Šie centri kalpo kā piekļuves punkti Eiropas labāko universitāšu, uzņēmumu un to projektu tīklam. Šīs programmas mērķis ir sniegt atbalstu reģiona potenciāla attīstībai, atklājot unikālus inovāciju resursus un iesaistot vietējos inovatorus dalībai Viseiropas programmās un konkursos. Programmu vada Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT), un veselības aprūpes jomā to koordinē “EIT Health InnoStars”.