Video ⟩ Ar jauku sveicienu izskanējis pēdējais "900 sekunžu" raidījums kanālā LNT

Kā ziņots, "All Media Baltics" no decembra Baltijā strādā ar TV3 zīmolu, savukārt kanāls LNT vairs neturpina darbu esošajā formā. Kompānijā solījusi paplašināt kanāla TV3 piedāvāto ziņu apmēru, pārnesot lielāko daļu no LNT ziņu dienesta radītā satura. Mediju grupa veido arī vienotu ziņu dienestu.