No amata atbrīvots Ventspils brīvostas pārvaldnieks Sarmulis

Ventspils brīvostas valde šodien atbrīvojusi no amata ostas pārvaldnieku Imantu Sarmuli, un satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) saskaņojis šo atbrīvošanu.

Linkaits sociālajos tīklos pavēstījis, ka saskaņojumu devis atbilstoši Ventspils brīvostas likuma 6.panta prasībām, kas nosaka, ka brīvostas valdes izpildaparātu vada brīvostas pārvaldnieks, kuru amatā ieceļ un no amata atbrīvo brīvostas valde pēc saskaņošanas ar satiksmes ministru.

Pašlaik jau pensijas vecumu sasniegušais Sarmulis beidzis Rīgas jūrskolu, Kaļiņingradas Zivsaimniecības tehnoloģisko institūtu un Maskavas Ārējās tirdzniecības akadēmiju. No 1971. līdz 1988. gadam viņš bijis matrozis, stūrmanis un kapteinis uz "Latvijas kuģniecības" kuģiem, no 1991. līdz 1993. gadam - Jūras lietu ministrijas ārējo ekonomisko sakaru departamenta direktors, bet no 1993. līdz 1995. gadam - Satiksmes ministrijas jūrniecības departamenta direktors.