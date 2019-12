"Mūsu planēta deg, un, jo ilgāk vilcināmies, jo grūtāk būs izglābties." ANO klimata konferences dalībnieki nespēj vienoties

Konferences vienošanās projekts, ko izstrādājusi Čīle, izrādījies nepieņemams diplomātiem gan no pasaules bagātākajām, gan nabadzīgākajām, gan attīstības valstīm, lai gan katram no viņiem tam ir savi iemesli.

"Man vēl nekad nav nācies pieredzēt tādu neatbilstību starp to, ko pieprasa zinātnieki un pasaules sabiedrība, no vienas puses, un to, kas veidojas šajās klimata sarunās, no otras puses," atzinis Vašingtonā bāzētās nevalstiskās organizācijas "Satraukto zinātnieku apvienība" stratēģijas un politikas direktors Aldens Meiers, kas piedalījies klimata sarunās jau kopš 1991. gada.