Porziņģis: Atgriezīšos pie lietām, kas bija jādara debijas gadā

"Mums būs jācenšas viņu apstādināt. Lieliska komanda, lielisks spēlētājs un lielisks izaicinājums mums. Nevaru to sagaidīt," uzsvēra latviešu basketbolists.

Porziņģis šajā duelī nospēlēja 39 minūtes un 57 sekundes, kas viņam ir lielākais laiks pēc atgriešanās laukumā. Latvietis šajā mačā realizēja četrus no 12 divpunktu metieniem, trīs no deviņiem tālmetieniem un piecus no septiņiem soda metieniem.