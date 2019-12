Dienasgrāmata ⟩ Nekurzeme, ko pārvalda Sahāras cilvēki, un prieks par "balto bērniņu". Virsnīšu Āfrikas ceļojums

TV raidījumu vadītāja Kristīne Virsnīte un viņas ģimene - Kristīnes vīrs, populāra recepšu bloga veidotājs Kaspars Virsnītis, kā arī pāra atvases Amēlija un Kaspars šī gada 18. novembrī ir devušies desmit gadus lolotā piedzīvojumā - divus mēnešus ilgā ceļojumā pa Āfriku ar pašu rokām uzbūvētā kemperī.

Seko līdzi Virsnīšu piedzīvojumiem portālā "Apollo"!

Pirmo daļu vari lasīt ŠEIT.

2. daļa

Gatavojoties piedzīvojumam "Virsnīši Āfrikā", daudz lasījām par to, kas mūs varētu sagaidīt. Robeža starp Mauritāniju un Senegālu Rosso pilsētā tiek dēvēta par Āfrikas ellīti, to nolādot pat visrūdīgākie ceļotāji - korupcija, lēnums un mentalitātes atšķirības izvedot no pacietības pat mierīgākos un nosvērtākos cilvēkus.

Par Marokas un Mauritānijas robežu neko daudz nezinājām, tik vien to, ka tā būs mums jāškērso. Robežpunkts Mauritānijas pusē strādā no 8.00 līdz 15.00, tad esot pusdienu pārtraukums, kura ilgums nav paredzams, jo pēcpusdienā robežsargus mācot nogurums un slinkums, savukārt 18:00 viss jau metot mieru nogurdinošajam darbam.

Bijām izplānojuši, ka robežpunktā ieradīsimies agri no rīta, lai būtu vieni no pirmajiem, taču ceļš kopā ar bērniem un to, ka filmējam raidījumu nav tik raits - Marokas robežpunktā bijām ap 13:00 dienā. Jau otro reizi sastapāmies ar korektu marokāņu attieksmi robežpunktā - laipni, mums viss tiek paskaidrots, kaut arī starp mums ir valodas rožeba, un jau pēc pusotras stundas esam tai pāri.

Nonācām tā dēvētajā "No Man’s Land".

Tā ir zeme starp Maroku un Mauritāniju, kura nepieder nevienai no iepriekš minētajām valstīm - to pārvalda Sahāras cilvēki ar savu kārtību un noteikumiem.

Tur mūs sagaidīja Omārs - vietējais gids no Nuadibu, to mums pretī atsūtīja Nils - latviešu puisis, kurš Mauritānijā ieradās pāris nedēļas pirms mums. Omārs ieleca pie mums automašīnā un mēs neapstājoties devāmies cauri Nekurzemei. Sahāras cilvēki klauvējās pie logiem, mēģināja mums izkiegt to, ka Rietumsahāra nepieder Marokai, ka mēs esam ieradušies caur viņu ienaidnieku zemi un te ir viņu likumi un kārtība.

"No Man’s Land" stiepjas aptuveni 3 līdz 5 kilometru garumā, taču plašumā tai nav robežu, vismaz Omārs nevarēja mums to izstāstīt.

Ceļa šeit nav, jo Sahāras cilvēki esot sešus mēnešus aktīvi cīnījušies pret Maroku, kura vēlējās uzliet asfaltu - Maroka atkāpās.

Lieki pieminēt mīnas, kuras joprojām šeit ir kopš Rietumsahāras konflikta laikiem, taču par laimi ne tur, kur mēs braucām.