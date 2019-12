Jēzus kā gejs. Miljoniem kristiešu sašutuši par "Netflix" seriālu

ASV video straumēšanas gigants "Netflix" nonācis kārtējās problēmās. Miljoniem konservatīvu kristiešu ir parakstījuši petīciju pret jauno Brazīliešu Ziemassvētku speciālizlaiduma komēdiju "The First Temptation of Christ", kurā Jēzus tiek attēlots kā gejs, ziņo portāls "Business Insider".