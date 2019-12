Kāpēc ir tik viegli neciest Valsts valodas centru

Bet var iet vēl tālāk un izskaust no latviešu valodas dažādus internacionālismus. Piedāvāju, lai VVC no sava nosaukuma izņem no grieķu valodas cilmes vārdu "centrs" un aizvieto to ar kaut ko īsteni latvisku. Vēl arī vēlos norādīt, ka pirms dažiem gadiem Latvijas pamatlikums jeb Satversme tika pie neliela priedēkļa, ko dēvē smalkā vārdā – par "preambulu". Te jau uzreiz jūtams, ka vārds nu nemaz nav latviskas izcelsmes un arī būtu aizvietojams.