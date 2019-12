Igaunijā konfiscē vairāk nekā 60 kilogramus narkotiku, tiek pieminēti narkokurjeri no Latvijas

Igaunijas Nodokļu un muitas pārvaldes Narkotiku apkarošanas dienests Jiri pilsētiņā netālu no Tallinas konfiscējis vairāk nekā 60 kilogramus dažādu narkotisko vielu, aizturot trīs Igaunijas pilsoņus par šo narkotiku nelegālu apriti, un Igaunijas tiesībsargājošo iestāžu amatpersonas saistībā ar to pieminējušas arī narkokurjerus no Latvijas.