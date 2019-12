Ceturtdienas horoskops: 26. decembris

SVARI Kāds no Svaru zīmes pārstāvjiem aktīvi pievērsīsies svētku pasākuma organizēšanai, savukārt cits veltīs laiku romantiska rakstura nodarbēm. Pēdējais būs jo īpaši aktuāli kopdzīvi nesen sākušajiem.

ŪDENSVĪRS Bērnu izstrādātie joki var patiesi pārsteigt tevi un mīļoto cilvēku. Nav izslēgts, atvasītēs pamanīsi mostamies kādu no radošajiem talantiem, kuru noteikti būtu vērts izkopt, attīstīt.

ZIVIS Zvaigznes iesaka mest lielu līkumu veikaliem, jo, kādā no tiem ieraugot skaistu mantu, tev būs ļoti grūti atturēties no tās iegādes, pat tad, ja īsti to šobrīd nevari atļauties. Labāk velti vairāk laika savām atvasītēm.