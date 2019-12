Sestdienas horoskops: 28. decembris

VĒRSIS Ja vien laikapstākļi to ļauj, izmanto iespējas izbaudīt ziemas priekus, dodoties paslēpot uz vietējo kalnu. Ja tik asas izjūtas tev neiet pie sirds, vari ļauties garākai pastaigai gar jūru vai pa mežu.

VĒZIS Var parādīties niķis pamācīt citu situācijā, kad to tev neviens nelūdz. Centies savas pedagoģiskās spējas un dzīves pieredzi ievirzīt praktiskā gultnē, piemēram, pievēršoties atvasīšu audzināšanai.

LAUVA Varbūt aktīvi diskutēsi ar partneri par kādu sasāpējušu sadzīvisku jautājumu. Neskatoties uz to, ka vairākkārtīgi mēģināsi otro pusīti pārliecināt, partneris var palikt pie savām sākotnējām domām.

STRĒLNIEKS Tu nespēsi tā īsti noslēpt savu nostāju, patiesās jūtas, līdz ar ko būsi atklāts un tiešs. Tas gan ne visiem ies pie sirds, taču tevi tas neapturēs. Šodien vēlams atturēties no alkohola lietošanas.

MEŽĀZIS Pavadi dienu tieši tā, kā uzskati par vajadzīgu, un neļauj apkārtējiem mainīt savas domas. Atturies no aktivitātēm, kuras veiktas pienākuma pēc, tu neapšaubāmi esi pelnījis sev tīkamu relaksēšanos.

ŪDENSVĪRS Šodien tava rīcība būs nedaudz dumpinieciska. Brīžiem apkārtējiem liksies, ka speciāli nostājies opozīcijā kaila principa pēc. Mēģini atturēties no nevajadzīgiem konfliktiem, skaidrošanās.

ZIVIS Neskatoties uz to, ka strādājis šonedēļ būsi maz, liksies, it kā būtu rāvies melnās miesās. Lai atgūtu spirgtu garu, zvaigznes iesaka izkustēties no mājas, doties pasportot. Esi piesardzīgs pie auto stūres.