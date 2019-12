Kaķa un Ziemassvētku eglītes mijiedarbība. Kā pasargāt vienu no otra?

Vai kaķu saimniekiem ir jāatsakās no eglītes savās mājās?

"Noteikti nē, egle kaķim nav toksiska, viss atkarīgs no egles rotājumiem," norāda Jevgēnija, minot, ka arī jāizvairās no ķimikālijām, kas tiek lietas klāt ūdenim, kur eglīte tiek ievietota, jo nereti dzīvnieks pamanās no turienes padzerties.