"Mājā nekas neliecināja par to, ka tur būtu notikušas dzemdības - viss bija tīrs, sakopts, kārtīgs, lai arī dzemdības ir netīrs process. Dzemdībās mirusī sieviete gulēja gultā apsegta. Zīdaiņa līķis - ievīstīts baltā palagā, nolikts plauktā". Tā situāciju pēc traģiskajām mājdzemdībām, kurās mira 21 gadu veca sieviete un viņas bērns, sarunā ar portālu "Apollo" atceras viens no šī tiesas procesa lieciniekiem - mediķis, kurš bija viens no pirmajiem, kas saskārās ar traģēdijas sekām.

Šajā lietā apsūdzētas trīs personas - mirušās sievietes vīrs un tēvs, kā arī draudzes garīgā līdera Jāņa Dāvida sieva Solvita. Minētās personas apsūdzētas par neatļautu ārstniecību un atstāšanu bez palīdzības, par ko draud cietumsods līdz astoņiem gadiem.

Mirušajai, 21 gadus vecai sievietei, 2019. gada 14. maijā sākušās dzemdības. Viņas 25 gadus vecais vīrs Renārs, 51 gadus vecais tēvs Valdis un 40 gadus vecā Solvita Dāvida nolēmuši dzemdības pieņemt paši. Nevienam no viņiem nav medicīniskas izglītības.

Dzemdības bijušas smagas, sieviete ik pa laikam bijusi bezsamaņā, bijuši krampji. Bērns piedzimis nosmacis, bet māte nākamajā dienā gārgusi, vēmusi zaļas gļotas un vēlāk nomirusi no vissmagākās grūtniecības toksikozes formas - eklampsijas.

No atklāto tiesas sēžu dalībnieku liecībām zināms, ka draudzes locekļi tiek aicināti uz aklu paklausību draudzes līderim, norobežošanos no laicīgās dzīves, mantas neieredzēšanu, atteikšanos no grāmatām, piemiņas lietām, relikvijām, žurnāliem, interneta ziņām, video, kavēšanās atmiņās, attiecību uzturēšanas ar cilvēkiem ārpus draudzes. Slikti esot arī izmantot pasaules gudrības, tetovēties un saziņai ar ārpasauli lietot tālruni.

Pirmā evaņģēliskā Jēzus draudze ir Latvijā oficiāli reģistrēta. Pēc 2018. gada draudzes pārskata secināms, ka tajā ir 132 pilngadīgi un 45 nepilngadīgi locekļi.

Jelgavas novada Bāriņtiesa, apkopojot pieejamo informāciju, nav konstatējusi apstākļus, kas prasītu iejaukšanos draudzes locekļu ģimenēs, kurās aug bērni.

Mirušās vīrs, tēvs un trešā persona, kas slēpās skapī

FOTO: Una Lekuze. Interpretācija par slēgto traģisko mājdzemdību lietas tiesas sēdi Jelgavā. 19.12.2019.

"Tas bija visaugstākās prioritātes izsaukums, motīvs bija pieteikts kā bezsamaņa, neelpo, iemesls nezināms, jauna sieviete. Pieteicējs minēja, ka cietusi ir ļoti jauna sieviete.

Tā bija privātmāja pilsētā - Jelgavas pilsētas robežās. Māja bija tīra. Sakopta. Pilnīgi nekas neliecināja par to, ka tur kaut kas [slikts] būtu noticis... Vai tur būtu kādi nelabvēlīgi apstākļi ģimenē. Māja bija tiešām sakopta," par pieredzēto stāsta mediķis.

Viņš atklāj, ka mājā sastapti mirušās sievietes vīrs un tēvs.

FOTO: Una Lekuze. Interpretācija par slēgto traģisko mājdzemdību lietas tiesas sēdi Jelgavā. 19.12.2019.

"Pēc tam atklājās, ka mājā ir bijusi arī trešā persona tajā brīdī. ... Cik es saprotu, viņa [sieviete] ir bijusi skapī."

Kad mediķi ieradušies, mirusī sieviete atradās gultā. "Sieviete bija apsegta.

Pamanot, ka sievietei bija palielināts vēdera apjoms, mēs jautājām, vai viņa ir grūtniece. Bija skaidrs tas, ka viņa ir mirusi. Vajadzēja saprast, kas ir noticis.

Mums atbildēja - jā, bija [grūtniece]. Mēs uzreiz prasījām, ko tas nozīmē - bija? [Teica], ka viņa ir dzemdējusi.

Viņi stāstīja - jā, viņa ir dzemdējusi mājās.

Domājām un jautājām - kur ir bērns? Un tad norādīja uz plauktu [tajā pašā istabā]. Nomazgāts, notīrīts, tīrs. Ietīts palagā baltā.

Ja konstatējam, ka mūsu klātbūtnē vai pirms tam cilvēks vai cilvēki ir miruši cilvēki vecumā līdz 65 gadiem, mēs uzreiz ziņojam policijai. Ja cilvēks ir gados jauns, nav hronisku saslimšanu, mēs neredzam izrakstus, tad ir aizdomas, ka tā varētu būt kāda krimināla trauma," stāsta mediķis.

Vīrietis atklāj, ka šāds izsaukums viņa pieredzē ir pirmoreiz. "Mēs visu laiku nevarējām saprast - jebkuram cilvēkam ir kaut kāds stresa slieksnis stresa situācijās, bet kaut kas tāds... Mums [mediķiem] parasti ir stress pašiem... Bet kaut kas tāds...

Es viņu [mirušās sievietes vīru - apsūdzēto šajā tiesas procesā] pavēroju - nevienu brīdi viņš nenotrīcēja, viņš vienkārši mierīgi stāvēja. [Mirušās sievietes] tēvs [apsūdzētais šajā tiesas procesā] gan, man šķiet, raudāja. Bet vīrs... Pilnīgi bez emocijām.

Dodoties prom no traģisko notikumu vietas, atklājusies nianse - izrādās, bez mediķiem, mirušajiem un to radiniekiem, telpā atradusies vēl kāda persona. "(..) Mums jautāja, vai redzējāt to sievieti? Prasījām - kur tad viņa bija. Skapī. Tajā pašā istabā pie mirušajām personām. Kamēr bijām tur, neko nedzirdējām. Tajā mājā bijām kādu stundu noteikti".

Sievieti, kas slēpusies skapī, vīrietis atpazinis kā Pirmās evanģēliskās Jēzus draudzes garīgā līdera Jāņa Dāvida sievu Solvitu Dāvidu.

"Nu jau vairs nevajag steigties..."

Mediķis atklāja, ka viņa pieredzē iepriekš nav bijis arī neviens kriminālprocess par neatļautu ārstēšanu un atstāšanu bezpalīdzīgā stāvoklī. "Pārrunājot to ar kolēģiem, arī viņi nevarēja atminēties tādus gadījumus. Ir bijuši gadījumi, kad sievietes pašas piedzemdē un cenšas kaut kur [zīdaini] noslēpt, bet kaut kas tāds... Labvēlīgos apstākļos..."

Kad ieradāmies, [mirušās sievietes vīrs] mums teica, ja nemaldos - nu jau vairs nevajag steigties". Nodomāju - tātad, ģībonis droši vien, nu jau būs atguvusies. Tad gājām tālāk. Telpā nebija nekādu pazīmju, ka tur būtu notikušas dzemdības, viss bija tīrs, sauss. Dzemdības ir ļoti netīrs process. Bet tur viss bija tīrs."

Jautāts, vai mediķi vaicājuši mirušās sievietes vīram un tēvam, ko tieši viņi dzemdību procesā darījuši, mediķis stāsta: "Jā...

Mēs prasījām, kāpēc netika saukta "ātrā palīdzība" iepriekšējā dienā, kad sievietei bija samaņas zudumi, kad viņa sāka gārgt. Sievietes vīrs norādīja, ka sieviete visu laiku ir atteikusies. Pati nav gribējusi.

No rīta viņš ap pulksten 8 konstatējis, ka sieviete ir mirusi. Prasījām, kāpēc neizsaucāt tad, bet tikai pulksten 11.30? Tad viņš teica, ka esot bijis apmulsis".

"Šīs dzīvības vairs nevar atgriezt..."

Es pilnīgi droši zinu, ka šāda krimināllieta ir pirmā manā praksē. Tik ilgi, cik esmu sekojis līdzi tiesu procesiem, apsūdzības izvirzītie Krimināllikuma panti ir ļoti reti - tas ir, par neatļautu ārstniecību un par atstāšanu bezpalīdzīgā stāvoklī.

Pantu par atstāšanu bezpalīdzīgā stāvoklī bieži vien piemēro gadījumos, kad ir noticis kāds ceļu satiksmes negadījums un vainīgais ir aizbraucis, taču kontekstā ar neatļautu ārstniecību šis pants patiešām ir sastopams ļoti reti," sarunā ar portālu "Apollo" atklāj Artis Drēziņš - žurnālists ar 30 gadu pieredzi, no tiem pēdējos deviņus gadus viņa darbības sfēra ir tieši saistīta ar tiesu procesu un, kā viņš pats min, krimināllietu un citu nejēdzību, apskatīšanu.

Tikai ierodoties tiesas sēdē žurnālists uzzinājis par šīs krimināllietas savādajiem apstākļiem un to, ka šajā stāstā ir iesaistīta arī reliģiska organizācija.

Drēziņš atklāj: "Lai arī man ir gana liela pieredze un prakse kā žurnālistam, un nu jau var teikt, ka maz kas var mani pārsteigt, tas, ko dzirdēju pirmajā tiesas sēdē manī radīja patiesu šoka stāvokli".

Viņš nav spējis noticēt tam, ko redz un dzird. "Cik esmu runājis ar citiem žurnālistiem, arī viņi nav spējuši noticēt piedzīvotajam. Turklāt tas, ka "komplektā" ar šo traģēdiju nāk arī reliģiskie jautājumi...".

Drēziņš uzskata, ka viņam ir īpaši paveicies ar to, ka šī tiesas prāva bija atklāta un viņš varēja tai sekot jau kopš pirmajām liecībām.

Video: "Ir lietas, kuras nedrīkst piedot." Saruna ar tiesu apskatnieku Arti Drēziņu

Runājot par līdzīgiem gadījumiem Latvijas tieslietu vēsturē, Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes dekāns profesors Andrejs Vilks uzsvēra, ka viena no sektu pamatiezīmēm ir tā, ka tās darbojas slepeni un ir noslēgtas. Komunikācija ar valsts un pašvaldību pārstāvjiem un citiem cilvēkiem ir ļoti ierobežota.

"Mēs tās saucam par destruktīvām reliģiskām organizācijām. Tās ir bijušas, tās ir funkcionējušas, bet iegūt informāciju par tām ir pietiekoši grūti," sarunā ar portālu "Apollo" pauda profesors.

Trešā tiesas sēde - slēgta

FOTO: Una Lekuze. Interpretācija par slēgto traģisko mājdzemdību lietas tiesas sēdi Jelgavā. 19.12.2019.

Līdz šim notikušas trīs sēdes. Pirmās divas - atklātas, trešo sēdi slēdza.

Kad tiesnese paziņoja par sēdes sākumu, aizstāvības pārstāvji, advokāti Dainis Lūsis un Armands Stumbergs, rosināja šo tiesas sēdi pasludināt par slēgtu, pamatojoties uz atklājamo lietu "intīmo dabu".

FOTO: Una Lekuze. Interpretācija par slēgto traģisko mājdzemdību lietas tiesas sēdi Jelgavā. 19.12.2019.

Video: Aizstāvības pārstāvji par lēmumu lūgt tiesas sēdi padarīt par slēgtu

Armands Stumbergs savu lūgumu pamatoja ar to, ka "lieta skar reliģisko pārliecību un ticību, kas ir intīmas cilvēka dzīves sfēras", savukārt Dainis Lūsis atsaucās uz to, ka "tiesā tiks lūgts atklāt tiesu medicīniskās ekspertīzes detaļas", kas, acīmredzot, atklātu "intīmas" lietas par bojāgājušo sievieti. Advokātu lūgumu atbalstīja visi apsūdzētie, iebildumu nebija arī prokurorei Zinaīdai Eglei.

FOTO: Una Lekuze. Interpretācija par slēgto traģisko mājdzemdību lietas tiesas sēdi Jelgavā. 19.12.2019.

Tiesnese Iveta Kniploka, uzklausījusi sēdes dalībnieku lūgumu, pameta tiesas zāli. Vēlāk viņa atgriezās, lai pavēstītu mediju pārstāvjiem, ka nolemts tiesas sēdi padarīt par slēgtu.

Sanākušie žurnālisti pameta tiesas zāli un gaitenī kopīgi izteica savu neapmierinātību, uzrakstot iesniegumu Tiesu administrācijai.

Gaitenī gaidīja citi uz šo tiesas sēdi uzaicinātie liecinieki.

FOTO: Una Lekuze. Interpretācija par slēgto traģisko mājdzemdību lietas tiesas sēdi Jelgavā. 19.12.2019.

Portāls "Apollo" novēroja, ka viņi sprieda par to, kā vislabāk atbildēt un "ko drīkst teikt un ko - labāk nē", uz žurnālistu jautājumiem viņi visi izvēlējās neatbildēt.

Iespēju sniegt savu skatījumu uz lietu neizmantoja arī "svētais gans" Jānis Dāvids. Viņš turpināja savu taktiku - pagriezt muguru žurnālistiem un atrast tuvāko stūri, kurā paslēpties.

FOTO: Una Lekuze. Interpretācija par slēgto traģisko mājdzemdību lietas tiesas sēdi Jelgavā. 19.12.2019.

Draudzes "gans" - kas par viņu zināms

Pirmās evaņģēliskās Jēzus draudzes garīgajam līderim jeb "svētajam ganam" Jānim Dāvidam šajā lietā piemērots liecinieka statuss.

Iepriekš Dāvids bijis plašāk pazīstams kā Svētes maiznīcas īpašnieks.

Uzņēmums līdz 2019. gada februārim piederējis arī mirušās meitenes tēvam. Tagad maiznīcas īpašnieks ir kāds cits draudzes loceklis, vēstīja Latvijas televīzijas raidījums "Panorāma".

Pēc portāla "Apollo" aptaujāto bijušo draudzes locekļu domām, Dāvids ir spēlējis ļoti nozīmīgu lomu 14. maija traģiskajos notikumos.

"Man ir informācija, ka nekur netiek pieminēts Jānis Dāvids, bet Renārs (mirušās sievietes vīrs) esot vaicājis Jānim Dāvidam, ko darīt," otrajā tiesas sēdē sacīja viena no lieciniecēm, kas aizgājusi no šīs organizācijas, Marija (vārds mainīts).

Draudzes locekļiem 14. maijā esot sūtītas īsziņas par nu jau mirušās sievietes veselības stāvokli.

"(..) Viņai kļūstot labāk, tad sliktāk, vajag lūgt par viņu. Nezinu, cik pagāja dienas, kamēr teica - izskatās, ka galīgi slikti, viņa mirst. Pēdējā ziņa - viņa ir mirusi," tiesā atklāja sieviete.

"Mirušās sievietes mamma neesot tam ticējusi, ka meita mirusi, neesot laista tur klāt. Esot bijuši krampji, esot bezsamaņā," atklāja Marija.

Atbildot uz prokurores jautājumu, kam un par ko likts lūgties, Marija norādīja: "Draudzes cilvēkiem par viņas veselības stāvokli. Es saprotu, ka tic, ka augstāki spēki ir pār mums, cilvēks nevar pats neko izdarīt, bet tā ir tāda pacelšanās, par daudz. Var visu ko izdomāt - kā tur bija, ka liek īpašumus tirgot. To var likt darīt, var likt iet dzīvot vienās mājās, bet, ja nomirst cilvēks…

Man tur ir vēl māsīcas, es negribu, lai vēl kāds nomirst.