Saeima konceptuāli atbalsta Rīgas domes atlaišanu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP) Saeimas deputātiem izklāstīja Rīgas domes atlaišanas pamatojumu. Ņemot piemēru no atsevišķiem "augsti godātiem Saeimas deputātiem", Pūce norādīja, ka vēlas tēlaini aprakstīt izveidojušos situāciju. Viņš aicināja iedomāties lielu kuģi, kurā divi komandas locekļi nolemj mainīt varas situāciju, vienam no viņiem stājoties kapteiņa vietā, bet otram pārvācoties dzīvot uz kapteiņa kajīti. Šajā situācijā trešais komandas loceklis pamet kuģi, jo ir apvainojies, ka nav piepildījies viņa bērnības sapnis kļūt par kapteini, pauda Pūce.

No opozīcijas deputātiem gan izskanēja vērtējums, to paužot no vietas, ka Pūcem attiecīgais salīdzinājums nav izdevies.