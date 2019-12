Banku analītiķu prognozes par nākamā gada Latvijas ekonomikas izaugsmi

Savukārt "Luminor" ekonomists Pēteris Strautiņš aģentūrai LETA prognozēja, ka Latvijas IKP nākamajā gadā pieaugs par 1,9%. "Ziņas kopš septembra ir bijušas drīzāk nelabvēlīgas, bet no vienas puses, šķiet, ka pēc ilgstošas lejupslīdes kopš 2018.gada sākuma, pasaules ekonomikas cikls stabilizējas, citiem vārdiem, izaugsmes bremzēšanās varētu būt apstājusies," viņš sacīja.

"Runājot par ekonomikas pieauguma tempu, noteikti ir jānorāda, ka nākamgad ļoti krasi atšķirsies apstākļi dažādās Latvijas vietās, līdz ar to vidējais pieauguma temps maz vēstīs par daudzu cilvēku izjūtām un labklājības izmaiņām. Nākamais gads būs ļoti labs Rīgai, kuras ekonomikas kodols ir informācijas tehnoloģijas un biznesa ārpakalpojumu eksports. Lielais ekspluatācijā nesen nodoto un drīz nododamo biroja telpu apmērs palīdzēs radīt jaunas darbavietas šajās nozarēs. Tāpēc tajās no krīzes nav ne ziņas, ne miņas un tā nav gaidāma arī nākamgad. Arī galvaspilsētas un tās apkārtnes rūpniecība ir diezgan dinamiska," pauda Strautiņš.

Tajā pašā laikā viņš minēja, ka pārējā Latvijā situācija būs ļoti kontrastaina. Lai arī ārējie tirgi nav labvēlīgi, lielās investīcijas metālapstrādē un mašīnbūvē Liepājā nodrošinās tās izaugsmi, to pašu, visticamāk, var teikt par Jelgavu. Lielākās nepatikšanas draud vietās, kas izteikti atkarīgas no tranzīta - pirmkārt Daugavpilī un Ventspilī, vienā ir daudz darbavietu dzelzceļā, otrā - ostas termināļos. Lielākā Latvijas osta ir Rīga, bet tās daļa galvaspilsētas ekonomikā ir diezgan maza. Tāpat nākamais gads būs sarežģīts apvidos, kas ir izteikti atkarīgi no mežsaimniecības un kokapstrādes. Pirmkārt, tā ir Vidzeme, jo īpaši tās austrumu puse, arī Kurzemes vidiene, Aizkraukles un Jēkabpils apvidus.