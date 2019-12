Kāpēc mīluli nevajag barot pie galda un kā svētku pusdienās viņam nelikt justies aizmirstam

"Arī dzīvniekam tas rada stresu, jo viņš redz, ka visi pārējie ēd, un viņam nekas netiek dots. Līdz ar to labākais veids, kā iedot sagatavotus kārumiņus, ir pasaukt prom no galda, likt izdarīt kaut kādu triku, piemēram, iedot ķepu vai apsēsties un tajā brīdī iedot gardumu, lai nedomā, ka viņam tas tiek dots tieši no galda. Citādāk, ja cilvēki izies no telpas, dzīvniekam liksies, ka viņš var arī pats ņemt no galda."