Liene Šomase dalās savā izpratnē par greznu dzīvi

"Greznība nav ne lūpukrāsas, ne restorāni, ne dārgas mašīnas... Un ne pompozs dzīvesveids. Īsta greznība ir dzīvot tā, kā tev ir ērti. Ērtās biksēs vai kleitā. Labos zābakos. Ar ēdieniem, kuri tev garšo. Būt kopā ar draugiem un mīļotiem, ar kuriem ir silti būt kopā, nevis jūs saista pienākuma izjūtas... Greznība ir iemācīties atteikties no nevajadzīgā. No tā, kas tevi apslāpē, sasaista un dara nebrīvu, saspringtu, neiecietīgu un nelaimīgu... Grezna dzīve nav “tu to esi pelnījusi”.

Otrādi - šī lieta jūs ir pelnījusi. Tasīte, ko dāvināja māsa. T-krekls, kurā ir tik omulīgi iemigt. Mīļotā cilvēka skūpsts un gādība. Interesantas grāmatas. Labas filmas, dziesmas. Svaiga gultas veļa. Tīra māja... Tā ir dzīve, ko tu izvēlējies un viss tajā notiekošais ir tevi pelnījis... Bet vēl greznāka dzīve ir nededzināt sevi, kad kaut kas notiek nepareizi. Zeķubikses var saplēsties. Draugam var nepatikt tava mīļākā filma. Tu vari nedabūt paaugstinājumu darbā. Var notikt jebkas. Ja tev kaut kas nesanāk, tas neietekmē tavu vērtību. Tas nozīmē tikai to, ka tagad viss nav tā, kā tu vēlies. Greznība ir to visu vienkārši pieņemt un dzīvot no sirds ar to, kas patīk un padodas. Grezna dzīve ir iespēja izvēlēties...