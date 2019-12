Foto ⟩ Jauna informācija par Ziemassvētku rītā degušo dzīvokli Ķengaragā

VUGD izsaukumu saņēma pulksten 6.39. Pēc Vītolas teiktā, no daudzdzīvokļu mājas logiem gāzušies dūmu mutuļi un liesmas.

Ugunsgrēkā ievainoti divi cilvēki, kuri nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darbiniekiem. Kopumā no ēkas tika evakuēti 55 cilvēki, no kuriem 25 izgāja no mājas pirms VUGD darbinieku ierašanās.