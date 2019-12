Noskaties! Krievu blogeris no milzu augstuma nomet savu luksusa auto

FOTO: Ekrānuzņēmums no video

Krievu blogeris no milzu augstuma iznīcina Mercedes-Benz G63 AMG

Krievu blogera Igora Moroza viens no sapņiem bijis personīgā G klases Mercedes-Benz iegāde. To viņš arī īstenoja, bet automobilis sagādājis vien vienīgu vilšanos. Ko viņš izdarīja ar savu luksusa auto? Viņš to vienkārši iznīcināja ar īstu šovu.