Valdošā koalīcija lielā slepenībā veido nodokļu izmaiņas

"Bieži vien mums eksperti no malas stāsta, ka Latvijā ir ļoti mazi nodokļu ieņēmumi budžetā, rēķinot pret IKP. Tomēr, kā rāda reālā statistika un fakti, tas nebūt nav tāpēc, ka mums būtu zems nodokļu slogs. Bieži vien šīs lietas tiek apzināto jauktas kopā, lai manipulētu ar sabiedrību un mēģinātu iepārdot, ka nodokļi ir jāceļ, īpaši jau runājot par darbaspēka nodokļiem," "TV3 Ziņām" sacījis Saeimas deputāts Krišjānis Feldmanis (JKP).

"Lai risinātu budžeta vajadzības nākamajos gados, no "Attīstībai/Par!" viedokļa, primāri veselības aprūpes finansēšanai un arī citu jomu vajadzībām, šīs nodokļu sistēmas izmaiņu rezultātā būtu jāpieaug nodokļu ieņēmumiem. Tieši par cik daudz, tas šobrīd ir vēl atvērts jautājums," norādījis "Attīstībai/Par!" Saeimas frakcijas vadītājs Daniels Pavļuts.

Partijas piekrīt, ka iedzīvotāju ienākumu aplikšanai ar nodokli jākļūst saprotamākai un vienkāršākai. Tas nozīmē, ka nāktos atteikties no diferencētā neapliekamā minimuma. Plānā esot arī vienādot nodokļus visiem strādājošajiem, līdz ar to paredzēta atteikšanās no mikrouzņēmuma nodokļa.