Kamaniņu braucēji Aparjodi izcīna uzvaras Latvijas kausā

No vīru starta sacensības uzsāka vienīgi vīrieši, bet no sieviešu starta trasē devās dāmas, juniores un A grupas jaunieši. No sieviešu starta pakājes sacensības dalību sāka A grupas jaunietes un B grupas jaunieši, savukārt no junioru starta - B grupas jaunietes, C grupas jaunieši, kā arī A grupas divvietīgās ekipāžas.