Efektīgā šovu zvaigzne Jeļena pilnībā atbrīvojusies no lūpu implantiem

"Es esmu pilnībā atbrīvojusies no hialuronskābes lūpās. Pirms trim gadiem biju atkarīga no tās. Mani tik ļoti tā aizrāva, ka vairs nepamanīju robežu, kad lūpas vairs nebija skaistas. Un tā trīs gadus manas lūpas bija uzpūsta balona stāvoklī. Bet, vairākas reizes skatoties uz sevi no malas, es sapratu, ka tas nepavisam nav tik skaisti, kā biju iedomājusies. Pie tam lūpu stāvoklis bija atkarīgs arī no laikapstākļiem - saulē tās ieņēma vēl krāšņākas formas. Un tā es beidzot izlēmu par labu hialuronskābes izņemšanas procedūrai. Es atgriezos pie savām dabiskajām lūpām un esmu ar tām ļoti gandarīta. Paldies profesionāliem meistariem, kuri apņēmās izņemt visu to "preteklību" no lūpām. Vairs neeksperimentēšu!" rakstīja Jeļena.