Tūristu nolaupīšana un teroristi. Piecas valstis, uz kurām 2020. gadā labāk nedoties

Sīrija

Neskatoties uz to, ka valstī notiekošais pilsoņu karš ir iegājis savā noslēguma fāzē, Sīrija tik un tā ir uzskatāma par vienu no nedrošākajām vietām uz zemeslodes. Daudzās valsts daļās vēl arvien norisinās sadursmes starp valdības un opozīcijas spēkiem. Tāpat ir saglabājies salīdzinoši augsts teroristu uzbrukuma risks un vēl arvien nav atrasts ilgtermiņa risinājums tūkstošiem sagūstīto "Islāma valsts" kaujinieku un to ģimeņu problēmai, kuri pagaidām atrodas Sīrijas ziemeļos.