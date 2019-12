Sevastova un Ostapenko 2020.gada WTA sezonu iesāks ar attiecīgi 27. un 45.vietu rangā

Labākā desmitnieka augšgalā ir Austrālijas vadošā rakete un aizvadītās sezonas WTA gada labākā tenisiste Ešlija Bārtija, kura arī triumfēja sezonas noslēguma turnīrā. Otrā ir čehiete Karolīna Plīškova, tālāk seko Naomi Osaka no Japānas, bet četrinieku noslēdz rumāniete Simona Halepa. Piekto pozīciju ieņem aizvadītās sezonas WTA uzlecošā zvaigzne Bjanka Andresku no Kanādas, vietu zemāk ir ukrainiete Jeļina Svitoļina, tālāk seko Petra Kvitova no Čehijas un Belinda Benčiča no Šveices, bet devīto un desmito pozīciju, attiecīgi ieņem Kiki Bertensa no Nīderlandes un leģendārā Serēna Viljamsa no ASV.