Kariņš mudina ikvienu apzināt savu mīlestību pret valsti, Levits aicina gudri sapņot

Kariņš atzina, ka kopš neatkarības atgūšanas sperti "milzīgi soļi" Latvijas attīstībā - no okupācijas režīma pāriets uz tirgus ekonomiku, privāto īpašumu atgūšanu un demokrātisko iestāžu izveidošanu no jauna. Tāpat Latvija ir pilnībā atgriezusies Eiropā, "no kuras ilgus gadus bijām šķirti".