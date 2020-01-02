Laba vēlējumi un atskats uz pagātni. Kā 2020. gadā iesoļoja pasaules sporta zvaigznes

Līdzīgi kā daudzi citi, arī sporta lielākās zvaigznes atzīmēja 2020. gada pienākšanu. Portāls "Apollo" piedāvā apskatīt sporta slavenību laba vēlējumus jaunajam gadam.
Ovečkina namā Ziemassvētku eglīte vēl nav izmesta
Slavenā daiļslidotāja Aļina Zagitova jauno gadu sagaidījusi kopā ar savu suni
🎄🎉🌠 2019 год был ярким годом, и я его запомню на всю свою жизнь, так же как и олимпийский 2018. Уходящий год был радостный, насыщенный событиями, но самое главное - это золото🥇на Чемпионате Мира в Японии - наше общее золото с моими великими тренерами Этери Георгиевной 🥇, Даниилом Марковичем 🥇и Сергеем Викторовичем 🥇. В конце года я хочу сказать "СПАСИБО 👏", в первую очередь, именно вам - только с вашей поддержкой, наставничеством, заботой и терпением я смогла завоевать свой 4й золотой титул в фигурном катании ⛸. А также спасибо всем окружающим меня людям и болельщикам, которые весь год были рядом и переживали за меня 🤩. И традиционно Поздравляю 🎉 всех и каждого с наступающим 🎄❄ Новым⛄ 2020⛄годом 🐀 и хочу всем пожелать крепкого здоровья 🤾♀️🚵♂️🏊♂️ , спортивного настроения и движения вперёд к своим мечтам 🧗♂️. С НОВЫМ 2020 ГОДОМ!!! 🎅🎄📧❄⛄🎆✨🎯⛸
Konors Makgregors šoreiz izcēlies ar vienkāršu un sirsnīgu sveicienu
Krištianu Ronaldu 2020. gadu sagaidījis kopā ar mīļoto sievieti un tuviniekiem
Nurmagomedova nākošais pretinieks Tonijs Fergusons
Uz aizvadīto gadu atskatījās arī slavenais bokseris Aleksandrs Usiks
Каким бы ни был для Вас этот год, он все равно был, и ничего нельзя удалить из прошедшего кинофильма под названием ЖИЗНЬ! Я не смотрю на то, какой год наступит: змеи, лошади, или мышки. Это год жизни Моей и Вашей. И не важно какому животному он принадлежит, он прежде всего для людей, для нас. Не хочу чтобы он принес богатства и карьерный рост, потому что это не главное. Хочу мира, в своей стране. Хочу мира в каждый дом, в каждое сердце. И чтобы все помнили, что счастье живет рядом с нами, только оно не кричит об этом, а ждет своего часа. Счастье- это когда все родные живы и здоровы, сидят рядом с Вами за праздничным столом. Хочу чтобы любовь, нежность и доброта пришли и поселились в Вашем доме! И несмотря на то, что ждет Вас в этом году- никогда не сдавайтесь!!! Держитесь друг за друга, потому что если вместе, то теплее… С Наступающим Новым годом! ☦️🥊🇺🇦👍🕕
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