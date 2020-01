Izveidojiet plānu

Iesaistiet draugus

Iespējams, Jūs zināt kādu, kurš arī ir noteicis Jaunā gada apņemšanos – vairāk sportot! Padariet šo procesu aizraujošāku, darot to kopā! Jūs ne tikai varēsit viens no otru atbalstīt, bet arī motivēt, kad kāds no Jums gribēs padoties. Lai šī metode strādātu, ir jāatrod aktivitātes, kas Jums abiem patīk. Tas nebūt nenozīmē, ka noteikti jādodas uz grupu nodarbībām vai jāsvīst sporta zālē. Atrodiet kādu interesantu treniņu video Youtube, iegādājieties kvalitatīvu paklājiņu, riņķi vai hanteles interneta veikalā 220.lv un sāciet treniņu sezonu savās mājās! Atcerieties, ka arī pievilcīgs un ērts sporta apģērbs var Jūs motivēt nepadoties. Arī to varat iegādāties 220.lv!