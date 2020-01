Paula Freimane ar seksīgu kadru skaidro, kā sagatavoties ziemas peldei

Starting my 2020 with coldest swim ever 🏊‍♀️🙏 Šis mani tik ļoti izaicina.. un katru reizi! Ja ar treniņiem sporta zālē pieradini sevi un kļūst vieglāk, ūdens liek aizrauties elpai katru reizi. Tās sajūtas pēc peldes ir neaprakstāmas 🤩 visu ķermeni it kā kāds būtu nopēris ar nātres slotu un smaids līdz ausīm par to ka tu vienkārši to spēj! Galvenie ieteikumi no manis: - Pirms un pēc ziemas peldes tev vienmēr ir jābut silti (nedrīkst iet uz ezeru jau nosalis). - ja tu sildies tur pat pie ūdens (pietupieni, skrējiens utt.) aizelsies ar paaugstinātu pūlsu nemeties aukstajā ūdenī. Sagaidīt kad pulss nedaudz normalizēsies un tad mierīgi dodies peldēt. -Tomēr vislabāk ziemas peldēšanu ir uzsākt pēc vasaras turpinot peldēt katru nedēļu. tas ir - nepārtraukt ar rudeni un auksto laiku peldēt ūdens krātuvēs. - ja tomēr esi attapies ziemas vidū kad ļoti gribi sākt rūdīties.. sāc ar kontrast dušu! - pēc peldes silta tēja un protams vienmēr galvā cepure💜 #swim #fitness #cold #gopro

A post shared by Paula Freimane (@paolafreeman) on Jan 2, 2020 at 12:33pm PST