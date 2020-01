Noderīga informācija autovadītājiem. Sestdien gaidāmas vērienīgas izmaiņas Tērbatas ielā

Transportlīdzekļu satiksme tiks slēgta Tērbatas ielā, posmā no Elizabetes ielas līdz Stabu ielai, Dzirnavu ielā, posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Tērbatas ielai, Akas ielā, posmā no Ģertrūdes ielas līdz Tērbatas ielai, Ģertrūdes ielas un Tērbatas ielas krustojumā, Blaumaņa ielas un Tērbatas ielas krustojumā, Dzirnavu ielas un Tērbatas ielas krustojumā, ziņo "Rīgas satiksme".