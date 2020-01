Foto ⟩ Gājēji un riteņbraucēji valda automašīnām slēgtajā Tērbatas ielā

Autosatiksmes ierobežojumi būs Tērbatas ielas posmā no Elizabetes līdz Stabu ielai. Šajā laikā ielā būs aizliegta arī piegādes transporta kustība. Auto nedrīkstēs izmantot arī cilvēki, kuri dzīvo Tērbatas ielā.

Satiksme būs slēgta Tērbatas ielas posmā no Elizabetes ielas līdz Stabu ielai, Dzirnavu ielas posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Tērbatas ielai, Akas ielas posmā no Ģertrūdes ielas līdz Tērbatas ielai, Ģertrūdes ielas un Tērbatas ielas krustojumā, Blaumaņa ielas un Tērbatas ielas krustojumā, kā arī Dzirnavu ielas un Tērbatas ielas krustojumā.