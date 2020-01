Grūti uztvert nopietni, ka pastāv "aptauja", kuru izpildot mazāk nekā stundas laikā, divi svešinieki viens otrā var iemīlēties. Šos "maģiskos" jautājumus pirms aptuveni 23 gadiem izstrādāja amerikāņu psihologs Artūrs Ārons un pirms laba laika Mendija Lēna Katrona avīzē "The NewYork Times" publicēja stāstu, kā ar šo jautājumu palīdzību viņa iemīlējās savā fakultātes kolēģī.

Mendija Lēna Katrona izraudzījās savu kolēģi kā izmēģinājuma trusīti, lai kopā ar viņu atbildētu uz ASV psihologa Artūra Ārona jautājumiem. Ja arī kāds no šiem diviem cilvēkiem bija otrā iemīlējies, tad līdz jautājumu beigām neviens to nebija apzinājies.

Rezultāts pārsniedza visas gaidas un cerības. Viens no "izmēģinājuma" pāriem apprecējās jau pēc pusgada, un bija pirmais pāris, kam sekoja vēl daudzi citi iemīlējušies.

Eksperimentā atklājās, ka šie jautājumi var savest kopā ne tikai mīļotos, bet arī draugus. Kopš publikācijas brīža avīzē "The New York Times" liecību par to kļūst arvien vairāk.