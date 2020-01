Liepājā priekšlaikus dzimušajiem bērniem saziedots teju tūkstotis pāru zeķīšu

Ziedojumi priekšlaikus dzimušiem bērniņiem saņemti gan no liepājniekiem, gan atceļojuši no Bauskas, Smiltenes, Rīgas, Vecumniekiem, Ērgļiem, Cēsīm, Dagdas, Ādažiem, Salaspils, Ogres, Turlavas, Lielvārdes, Siguldas, Kandavas, Dobeles, Ikšķiles, Alojas, Gulbenes, Saldus, Ventspils, Vangažiem, Lubānas, Krimuldas, Jelgavas, kā arī no ASV.