Rīgas Centrāltirgū atkal novērojami nelegālo cigarešu tirgoņi

Aptuveni pirms pusotra mēneša AS "Rīgas Centrāltirgus" (RCT) teritorijā Valsts policija (VP) veica reidus, kuru laikā tika aizturēti vairāki nelegālo cigarešu tirgotāji.

Jau ziņots, ka pērn 21. un 22. novembrī likumsargi RCT administrācijas ēkā un citviet veica procesuālās darbības, apkarojot akcizēto preču nelikumīgu apriti. Kopumā tika aizturētas 12 personas vecumā no 20 līdz 58 gadiem. Četrām personām tiesa piemēroja apcietinājumu. No apcietinātajiem divas personas jau iepriekš bija nonākušas policijas redzeslokā, tostarp viena no tām par nelikumīgu akcīzes preču apriti sodīta administratīvā kārtībā 49 reizes.