Bļugera aktīvā spēle neglābj "Penguins" no zaudējuma

Bļugers laukumā pavadīja 15 minūtes un trīs sekundes, no kurām 12 sekundes nospēlētas mazākumā. Uzbrucējs pielietoja piecus spēka paņēmienus, reizi pazaudēja ripu un spēli noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.

Viesus jau spēles trešajā minūtē vadībā izvirzīja Vatrano. Uzbrucējs spēja noturēties kājās pēc tam, kad viņu no muguras cieši sedza aizsargs, ar vienu roku ievirzot ripu vārtos. Pusotru minūti vēlāk Pitsburgas komanda ātri no aizsardzības pārgāja uzbrukumā, to ar spēcīgu un precīzu metienu noslēdzot Makānam.