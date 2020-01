Foto ⟩ Caurspīdīgas kleitas un dziļi dekoltē. "Zelta globusu" seksīgākie tērpi

Režisora Kventina Tarantīno filma "Once Upon a Time in Hollywood" ("Reiz Holivudā"), kas bija nominēta piecām godalgām, saņēma trīs "Zelta globusus" kategorijās "labākā komēdija/mūzikls", "labākais kinoscenārijs" un "labākais otrā plāna aktieris", kur balvu ieguva Breds Pits.