"Habibam būs jāatdod maksimumu." Nurmagomedova treneris vērtē gaidāmo cīņu pret Fergusonu

Mendezs ir viens no treneriem slavenajā cīkstoņu akadēmijā "American Kickboxing Academy". Šajā akadēmijā treniņus aizvada arī slavenais Nurmagomedovs, līdz ar to, Mendezs ir uzskatāms par vienu no viņa treneriem.

Treneris atklājis, ka Nurmagomedova nometne ir optimistiski noskaņota par to, ka šoreiz cīņa notiks, jo līdz šim cīņa ir bijusi organizēta jau četras reizes, bet katrā no tām pagadījās kāds misēklis, kas liedza tām notikt.

Trenerim tika vaicāts, kurš, viņaprāt ir bīstamākais Nurmagomedova pretinieks - Porjē, Makgregors vai Fergusons. Slavenais treneris uzreiz no "sacensības" izslēdza Porjē, galu galā, par labu nosliecoties īru cīkstonim. "Noteikti ne Dastins. Vai nu Konors, vai Tonijs. Godīgi sakot, gribētu teikt, ka Makgregors. Mēs cīņai pret Konoru gatavojāmies it kā viņš būtu kāds super cilvēks. Protams, Habibs ciena katru pretinieku, jo šajā sportā citādāk nemaz nevar."

"Tonijs mentāli ir ļoti spēcīgs un nekad nepadodas. Viņu var uzvarēt, ko Habibs arī grasās paveikt, bet nav iespējams salauzt. Tonijs ir spējīgs visus piecus raundus strādāt ar vienu un to pašu enerģiju. Līdz ar to Habibam būs jāatdod maksimumu. Visas cīņas garumā," pretinieku slavējis Mendezs.

"Viņš tic sev, tic, ka kļūs par čempionu. Par to viņu ir jāciena vairāk nekā jebkuru citu pretinieku. Tu viņu vari spārdīt ar kāju, bet viņš tik un tā piecelsies, neatkarīgi, cik daudz tu viņu sitīsi. No Tonija to arī sagaidu. Habibs viņu sitīs, bet Tonijs tik un tā nepadosies. Nepietiks ar to, ka Habibs viņu vienu vai divas reizes dabūs zemē. Tas būs jādara visus piecus raundus," Fergusonu turpinājis slavēt Mendezs.