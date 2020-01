Bļugers: Esmu labāks spēlētājs nekā biju pērn

"Šosezon ir bijuši arī slikti brīži, bet kopumā noteikti esmu labāks spēlētājs nekā biju pērn. Izdevies uzlabot slidošanas ātrumu, spēlēju mierīgāk un bez panikas, kā arī biežāk meklēju partnerus," atklāja uzbrucējs. "No sākuma ir grūti pierast pie NHL spēles tempa, bet pamazām pielāgojies un sāc spēlēt drošāk. Turpinu strādāt pie savām prasmēm - vēlos uzlabot momentu realizāciju."

"Kad esi izsaukts, jānospēlē tā, lai paliktu atmiņā un neizkristu no sastāva, atgriežoties traumētajiem spēlētājiem. Šobrīd jūtos gana droši par savu vietu komandā, bet, ja aizvadi sliktas spēles, šeit pietiek no kā izvēlēties," norādīja Bļugers. "Nevari domāt, ka esi komandā un man neko neizdarīs. Šeit ātri vien var nosūtīt uz leju."

Ziemeļamerikā spēlējošais Bļugers pagājušajā pavasarī, neskatoties uz to, ka viņam vēl nebija līguma ar kādu no NHL komandām, devās palīgā Latvijas izlasei uz pasaules čempionātu. Uzbrucējs atklāja, ka iespēju gadījumā, to plāno darīt arī šogad.