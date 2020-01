Fani noraizējušies par Virsnīšu ģimeni, kura vairākas dienas nav devusi ziņu no Āfrikas

Mana mājsaimniecība Senegālā sit augstu vilni - mazgāju matus trauku bļodā, pēc tam to pārvērtu par “rokas veļasmašīnu” - paklapēju drēbes pret akmeni un tīras. Es nekad īsti neesmu bijusi princesīte, kurai vajadzīgs burbuļdzēriens daudzzvaigžņu viesnīcā uz mirdzošas paplātes, taču pēc šī piedzīvojuma mana rūdījuma pakāpe būs kosmiska, goda vārds. Labi, pa godīgo - mani brīžiem tik ārprātīgi nokaitina dzīve dažos kvadrātmetros, vakar vīram teicu, lai iet pie visiem velniem ar savu kemperi, man pietrūkst matu fēns un gribas tikt uz tualeti bez draudiem būt novērotai, taču šobrīd sēžu uz lievenīša pie savas mobilās mājas, veros palmās un klausos kā džungļi dzied, vēl visas jūsu vēstules par to, ka skepse pārtop foršā līdzi jušanā mani atgriež uz zemes un es zinu, ka dzīvoju vienu fantastisku dzīvi! Man patīk kā šodien vīram uzrakstīja meitene, kas dzīvojusi Dienvidāfrikas Republikā - Āfrika ir drosmīgajiem, tā ir skaista un grūta, varu tikai piekrist - gribas bēgt un būt šeit vienlaikus! . . #virsnīšiāfrikā #fazergarša #geishamirklis #africa #senegal #visitafrica #visitsenegal #travelafrica #virsnīšiceļo #desperatehousewives #travel #travelistolive #camperlife #vanlife #roadtripafrica

