Foto ⟩ Kā "Ērkšķu" šova vājredzīgā Inese apprecēja mīļoto vīrieti

Kāzas nosvinētas pavisam klusu, dažu tuvinieku lokā, jo, kā atklāj Inese, daļa ģimenes pēc dalības “Ērkšķos” no viņas novērsusies. Radinieki nav bijuši mierā, ka Inese uzdrīkstējusies atklāti runāt par bērnībā piedzīvoto – gan to, ka augusi alkoholiķu ģimenē, gan to, ka nekad nav jutusies mīlēta un piedzīvojusi vardarbību – rokas pacelšanu un emocionālus pazemojumus.