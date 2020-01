"TTT Rīga" Eirolīgas mačā pārspēj Beļģijas čempiones

13.minūtē Hafa ar trīspunktu gājienu panāca 15 punktu pārsvaru - 30:15, taču viešņas nepadevās un lēnā garā deldēja "TTT Rīga" pārsvaru, līdz 27.minūtes beigās pēc precīza Šantelas Endijas metiena no pārsvara bija atlikuši vien trīs punkti - 47:44.

Beļģijas klubs Eirolīgā spēlē trešo gadu pēc kārtas. Pagājušajā sezonā komanda grupu turnīrā izcīnīja tikai vienu uzvaru 14 spēlēs, bet 2017./2018.gada sezonā bilance bija nedaudz labāka - trīs uzvaras un 11 zaudējumi. Tomēr no pēdējās vietas grupā "bebriem" neizdevās izsprukt. Labākā sezona spēcīgākajā klubu turnīrā Eiropā bija 2015./2016.gadā, kad 14 spēlēs tika izcīnītas piecas uzvaras.

Beļģijas čempionēm nav izdevies iekļūt Eirolīgas izslēgšanas spēlēs. Tiesa, ambiciozais klubs šovasar veicis pamatīgu rekonstrukciju, nomainot sešas no astoņām leģionārēm. Kluba sastāvā ir basketbolistes no astoņām dažādām valstīm - Francijas, Spānijas, ASV, Nīderlandes, Lietuvas, Lielbritānijas, Ukrainas un, protams, arī Beļģijas.

Šo komandu savulaik trenējis arī Ainars Zvirgzdiņš. Jūrmalnieks pie kluba stūres atradās divarpus sezonas - no 2014. gada vasaras līdz 2015.gada pavasarim un no 2017.gada 7.janvāra līdz 2018.gada 25.aprīlim. Zvirgzdiņa vadībā "bebri" Beļģijas čempionātā izcīnīja 76 uzvaras pēc kārtas (attiecīgi 28-0, 16-0 un 32-0), līgas titulu izcīnot trīs reizes (2015., 2017., 2018.), bet Beļģijas kausu - divas reizes (2015., 2017.).

Rīgas klubs iepriekšējās sezonas Eirolīgas turnīru sāka no kvalifikācijas, tajā divu spēļu summā pārspējot Aneti Šteinbergu un Venēcijas "Umana Reyer" komandu, bet 2019./2020.gada sezonā Latvijas vienībai ir tiesības spēlēt jau pamatturnīrā.

Latvijas komanda Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām rīdziniecēm neizdevās izkļūt no apakšgrupas.