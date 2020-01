Šteinbergas rezultativitāte spārno "Umana Reyer" panākumu FIBA Eirolīgas mačā

Venēcijas komanda A apakšgrupas spēlē savā laukumā ar 70:61 (21:10, 16:14, 16:20, 17:17) uzvarēja Mersinas "Gelecek Koleji Čukurova" no Turcijas.

Šteinberga laukumā pavadīja 24 minūtes un 50 sekundes, kuru laikā iemeta 18 punktus, kas bija labākais sniegums Itālijas klubā. Basketboliste grozā raidīja trīs no septiņiem divpunktu un divus no četriem trīspunktu metieniem, vēl sešus punktus gūstot no soda līnijas.