NASA atklājusi Zemei līdzīgu un potenciāli apdzīvojamu planētu

Planēta ir daļa no planētu sistēmas, kas atrodas pundurzvaigznes "TOI 700 orbītā, Zelta Zivs zvaigznājā. Pundurzvaigznes masa ir tikai 40% no Saules masas, bet tās virsmas temperatūra divreiz mazāka nekā Saulei.

Planēta, kas zināma kā "TOI 700 d", ir viena no trīs planētām, kas apriņķo "TOI 700". Tā ir pareizajā attālumā no savas pundurzvaigznes, lai uz tās varētu būt ūdens.

Savu atklājumu astronomi paveica ar Spicera kosmisko teleskopu, bet pēc tam tika izveidots planētas vides modelis un noskaidrots, vai tā ir potenciāli apdzīvojama. Rezultāti ir ļoti aizraujoši astronomiem, jo tā ir viena no tikai dažām potenciāli apdzīvojamām planētām, kas atklātas ārpus mūsu Saules sistēmas un ir Zemes izmērā.

"TOI 700 d" pundurzvaigznes sistēmā ir tālākā no trīs planētām. Pilno loku ap pundurzvaigzni tā veic 37 Zemes dienās. No mazās zvaigznes planēta gūst 86% tās enerģijas, kuru mēs gūstam no mūsu Saules. Tiek uzskatīts, ka planētas vienā pusē ir nebeidzama diena, bet otrā pusē – nakts.