TVNET un LETA pārcelsies uz biznesa centru "Origo One"

Abu uzņēmumu pārstāvji novērtējuši "Origo One" biznesa centra atrašanās vietu un sasniedzamību, kā arī celtniecības un apdares materiālu kvalitāti. "Origo One" biznesa centrs vēl projektēšanas stadijā ieguvis pasaulē vadošās ēku ilgtspējas novērtēšanas metodes BREEAM ("British Research Establishment Environmental Assessement Method") sertifikātu ar teicamu vērtējumu.

Igaunijas "UP Invest" pieder plašs uzņēmumu portfelis, tostarp lielākā mediju grupa Baltijā "Postimees Group", kurai pieder mediju grupa "TvNet" Latvijā, kā arī BNS ziņu aģentūras Igaunijā un Lietuvā, lielākais un ietekmīgākais laikraksts Baltijā "Postimees", ziņu portāls 15min.lt Lietuvā, vairāki vadošie TV kanāli, reģionālie laikraksti un radio stacijas Igaunijā. "UP Invest" pieder arī "Apollo Group" vairākuma akcijas. Savukārt "Apollo Group" pieder grāmatnīcas "Apollo", kinoteātri "Apollo", filmu izplatīšanas kompānija "Baltic Film Distribution", sulu bāri "Blender", saldējuma kafejnīcas "IceCafe" un restorāni "O'Learys" un "Kentucky Fried Chicken" Baltijas valstīs. Aģentūras LETA akciju turētāji ir Igaunijā reģistrēta investīciju grupa "Media Investments and Holdings", kas pieder "UP Invest" holdinga kompānijai.