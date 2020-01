Lemberga ASV sankcijas skārušas arī Meroni uzraudzībā nodotos uzņēmumus

Linkaits skaidroja, ka Lembergs kontrolējis daudzas ar tranzītu un transportu saistītus uzņēmumus, uz kuriem sankcijas atstājušas iespaidu. Uz jautājumu, par kuriem uzņēmumiem ir runa, ministrs atbildē nebija konkrēts, bet paskaidroja, ka viena situācija saistīta ar sankciju sarakstā iekļauto Ventspils brīvostas pārvaldi, kas tika izņemta no sankciju saraksta pateicoties aktīvai Latvijas valdības rīcībai un veiktajiem pasākumiem.

"Man nav precīzas informācijas par to, cik uzņēmumus šādas problēmas skar, bet tie ir nozīmīgi spēlētāji Ventspils ostā, kā arī atsevišķas kompānijas Rīgas ostā," piebilda ministrs.

Linkaitarāt, šiem uzņēmumiem bija pietiekams laiks, lai pierādītu sadarbības partneriem un bankām savu faktisko statusu un to, kāda ir viņu saistība ar Lembergu.

Jau ziņots, ka ar Ģenerālprokuratūras 2008.gada lēmumiem kriminālprocesa ietvaros sākotnēji ticis uzlikts arests Lembergam, viņa dēlam Anrijam un meitai Līgai piederošajām patiesā labuma guvēja tiesībām virknē uzņēmumu, bet pēc tam arests viņa meitas patiesā labuma guvēja tiesībām noņemts. Rezultātā kopš 2008.gada spēkā joprojām esot mantas arests Lemberga un viņa dēla Anrija 19,52% patiesā labuma guvēja tiesībām AS "Ventbunkers", 20,16% patiesā labuma guvēja tiesībām AS "Ventspils tirdzniecības osta" un vismaz 30,08% patiesā labuma guvēja tiesībām AS "Kālija parks".