Dziedātāja Laura Raila mēneša laikā pamatīgi notievējusi

Katram no mums ir kāpumi un kritumi, atļaušos būt drosmīga, piedodiet 🙈 vēlos padalīties kā man tas sanāca un pastāstīt, ka es turpinu 💪💪💪🤗! 28 dienās mīnus 6.2 kg, jūtoties paēdusi un pietam vēl ļoti garšīgi :)! Novembrī, sev par lielu prieku, laimēju instagramā diētas plānu no fitnesa treneres @sintiakatkevica un mansfitness.lv ... ja jau laimēts, tad jāievēro 🤭. Sākotnēji man par izbrīnu, tā bija VEGĀNU diēta, manī valdīja stereotips, ka tas nav garšīgi, bet saņemot iepirkumu sarakstu un receptes un vēl jo vairāk sākot gatavot, mmmm ēdieni bija ne tikai veselīgi, bet arī ar bagātīgu garšu buķeti un ļooooti gardi ❤🥰 Pašlaik es vēlos turpināt iesākto un vēlos padalīties ar informāciju, varbūt mani rezultāti motivēs arī Tevi sākt... šomēnes 13.01.sāksies 2 diētu plāni - VEGĀNU un otrs VEĢETĀRIEŠU, info meklē te http://www.mansfitness.lv/programmas/notievesanas-programma-28-dienas/ Tievētājiem ir slēgtā fb grupa ar lielu motivācijas devu ikdienai... bet kā jau es teicu, šī ir pirmā diēta kad reāli jutos paēdusi, nevienā momentā nevaldīja izsalkums :)!! Priekā... aiziet! Pietam, vēlos piebilst,ka es neesmu kļuvusi par vegānu vai veģetārieti, es vienkārši ievēroju diētu un pēc tās es pieļauju atkāpes 🤗🤗🤗 #diēta #vegānisms #veģetārisms #gardi #sekoman #sintijakatkevica #lauraraila

