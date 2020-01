Galvenās atšķirības no konkurentiem

Sludinājumu portāls Dalder.lv efektīvi risina svarīgākos interneta mārketinga uzdevumus – reklāmas izvietošana, apstrāde, lokalizācija, mērķauditorijas sasniedzamība, efektivitāte. Aicinām apskatīt galvenās atšķirības no tirgū esošajām platformām.

Informācijas kvalitāte . Platformas uzdevums ir skaidri atbildēt uz sekojošiem jūsu jautājumiem – Kur? Ko? Par cik? Lai to paveiktu, portālā jāpastāv lokalizācijai (sk. zemāk) un atbilstošām sadaļām. Jūs jau gaida tūkstošiem sadaļu, kuras tiek nemitīgi pilnveidotas.

Sludinājumiem ir korekta struktūra – pakalpojuma un preces galvenās īpašības ir viegli uztveramas. To automātisks tulkojums 3 valodās palīdzēs sasniegt lielāku auditoriju, t.sk. ārzemniekus.

Filtru saglabāšanas iespēja ir svarīga inovācija, kas ļauj saņemt individuālu paziņojumu, kad ir parādījusies informācija, kas atbilst jūsu prasībām. Tas pilnībā maina informācijas piegādes sistēmu – saņemt to pēc pieprasījuma, nevis tērēt laiku tās meklēšanai un monitorēšanai.

Mikro mājaslapa. Maziem un vidējiem uzņēmumu, kas nevar atļauties izstrādāt sev mājaslapu un/vai ieguldīt līdzekļus to attīstībā vai nav sapratnes, kā to pareizi darīt, mēs piedāvājam attīstīties internetā kopā ar mums. Portālā izveidotā bezmaksas mājaslapa skaidri parādīs jūsu mērķauditorijai, ko piedāvājat vai meklējat. Mājaslapu konstruktori jebkādā to formā jums vairs nebūs nepieciešami. Piedevām mēs rūpēsimies par plūsmu uz jūsu piedāvājumu.