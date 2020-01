Sevastova sezonas otrajā turnīrā pirmo maču aizvadīs ar Vekiču

Adelaidas turnīrā no pirmā desmitnieka startēs piecas sportistes - pasaules vadošā tenisiste Ešlija Bārtija no Austrālijas, jau pieminētā Bertensa, Petra Kvitova no Čehijas (WTA 7.), rumāniete Simona Halepa (WTA 3.) un Belinda Benčiča no Šveices (WTA 8.).