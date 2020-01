"Bērni savu māti var nekad neredzēt." Kāpēc prokuratūra nenovērsa Latvijas pilsones izdošanu Dienvidāfrikai?

"Pēc lielas lūgšanās augustā es panācu, ka Latvijas ģenerālprokuratūra nosūta Dānijas Ģenerālprokuratūrai lūgumu pieprasīt no Dienvidāfrikas papildus materiālus par inkriminētajām apsūdzībām, uz kā pamata varēt izdot to Eiropas aresta orderi. Bet Dānija bija ļoti neatsaucīga, viņi pateica, ka Dānija savu lēmumu ir pieņēmusi par Latvijas pilsoņa izdošanu, un nav pamata vairāk pieprasīt no Dienvidāfrikas nekādus papildus izmeklējumus," atceras Kristīnes māsa.